В Ленобласти еще 48 человек подхватили коронавирус

В Ленобласти еще 48 человек подхватили коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay

За минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели десять человек, летальных случаев не зафиксировано.

Число зараженных с начала пандемии в Ленобласти выросло до 5037 человек. Вылечились 4254 пациента, при этом 37 человек умерли.

В Петербурге выявлено 293 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 727 162 зараженных, 11 335 погибших, выздоровело 501 061 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.

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