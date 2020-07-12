В Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 27,5 тысячи

С начала пандемии в Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 27,5 тысячи, при этом полностью вылечились более 21,2 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе. Жертвами коронавируса стали 1603 человека.

За минувшие сутки в городе зафиксировали 293 новых случая заражения. Петербург по-прежнему находится на второй строчке в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. Всего в стране сейчас 727 162 зараженных, 11 335 погибших, выздоровело 501 061 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.