Песков назвал безумцами тех, кто не верит в существование коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае – безумцами.

«Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае — безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, представитель Кремля сам успел переболеть коронавирусом. Дмитрий Песков 12 мая сообщил, что заразился коронавирусом. Он прошел лечение в медучреждении, а 25 мая стало известно, что он выписался из больницы.

Отметим, что за последние сутки в стране зафиксировано 6 615 новых случаев заражения в 84 российских регионах. За сутки 130 человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего в стране сейчас 727 162 зараженных, 11 335 погибших, выздоровело 501 061 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции.