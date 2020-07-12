Дженнифер Энистон станет крестной матерью ребенка Кэти Перри и Орландо Блума

Совсем скоро известная певица Кэти Перри родит своего долгожданного первого ребенка. И, естественно, появилась необходимо выбрать крестную маму. Выбор пал на 51-летнюю актрису Дженифер Энистон, с которой Перри находится в очень хороших дружеских отношениях. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на знакомых Перри.

Примечательно, что Энистон становиться крестной уже не впервой. Ранее она стала крестной мамой для дочери своей подруги и коллеги по сериалу «Друзья» Кортни Кокс. Коко Райли Аркетт уже 16 лет.

Сообщается, что предложение стать крестной очень растрогало Энистон. Известно, что она не смогла скрыть слез радости.

Напомним, 35-летняя Кэти Перри и 43-летний Орландо Блум станут родителями уже этим летом. Первенцем пары станет девочка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кэти Перри рассказала о последних месяцах беременности/