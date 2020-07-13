Блогер Варламов назвал три лучших общественных пространства в Петербурге

Блогер Варламов назвал три лучших общественных пространства в Петербурге
Илья Варламов рассказал о набережной реки Карповки, пространстве «Севкабель Порт» и «Новой Голландии». Фото: instagram.com/varlamov

Петербург — самый красивый и самый европейский город России, но хорошие общественные пространства в нем можно посчитать по пальцам половины руки. Такое заявление сделал журналист Илья Варламов.

По его словам, ситуация в городе на Неве преобраджается, хоть и медленно. Он отметил, что за последние несколько лет в городе появились качественные общественные пространства. К ним видеоблогер отнес набережную реки Карповки, «Севкабель Порт» и Новую Голландию.

Варламов также подчеркнул в блоге, что в каждом городе должно быть хотя бы несколько общественных пространств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Варламов раскритиковал Гатчину. Он заявил, что ему не угодили лавочки и отсутствие развлечений в городе, он также обратил внимание на побелку деревьев и заборы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Илья Варламов новости спб общественное пространство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина ударила знакомого ножом в пах во время алкогольного застолья в Ленобласти
В Петербурге за сутки 9 тысяч человек проверили на коронавирус
Домушник вынес из квартиры петербуржца деньги и украшения
Блогер Варламов назвал три лучших общественных пространства в Петербурге
В России провели более 23,2 млн тестов на Covid-19
Названа новая схема финансового мошенничества через рекламу
Стали известны подробности смертельной аварии в Кировском районе
В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо