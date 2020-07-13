Блогер Варламов назвал три лучших общественных пространства в Петербурге

Петербург — самый красивый и самый европейский город России, но хорошие общественные пространства в нем можно посчитать по пальцам половины руки. Такое заявление сделал журналист Илья Варламов.

По его словам, ситуация в городе на Неве преобраджается, хоть и медленно. Он отметил, что за последние несколько лет в городе появились качественные общественные пространства. К ним видеоблогер отнес набережную реки Карповки, «Севкабель Порт» и Новую Голландию.

Варламов также подчеркнул в блоге, что в каждом городе должно быть хотя бы несколько общественных пространств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Варламов раскритиковал Гатчину. Он заявил, что ему не угодили лавочки и отсутствие развлечений в городе, он также обратил внимание на побелку деревьев и заборы.