Варламов раскритиковал Гатчину

Блогер съездил туда, чтобы составить свое мнение о городе.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказал блогер Илья Варламов, который решил в очередной раз приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Архитектор Елизавета Гречухина заявляла, что Гатчина – город мечты для урбаниста. Он захотел проверить это утверждение и нашел сразу несколько недостатков города. Так, Варламов прогулялся по центру и обратил внимание на побелку деревьев и заборы. Обе детали блогер считает бесполезными и уродующими не только Гатчину, но и любой город.

Варламов заявил, что ему также не угодили лавочки и отсутствие развлечений в городе. Зато он остался под впечатлением от зеленых улиц, соборной улицы и лютеранской церкви.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варламов снова раскритиковал Мурино. Блогер заявил, что город идеально подходит для того, чтобы переждать коронавирус.