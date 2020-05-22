Варламов раскритиковал Гатчину

Варламов раскритиковал Гатчину
Илья Варламов. Фото: https://www.instagram.com/varlamov

Блогер съездил туда, чтобы составить свое мнение о городе.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем рассказал блогер Илья Варламов, который решил в очередной раз приехать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Архитектор Елизавета Гречухина заявляла, что Гатчина – город мечты для урбаниста. Он захотел проверить это утверждение и нашел сразу несколько недостатков города. Так, Варламов прогулялся по центру и обратил внимание на побелку деревьев и заборы. Обе детали блогер считает бесполезными и уродующими не только Гатчину, но и любой город.

Варламов заявил, что ему также не угодили лавочки и отсутствие развлечений в городе. Зато он остался под впечатлением от зеленых улиц, соборной улицы и лютеранской церкви.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Варламов снова раскритиковал Мурино. Блогер заявил, что город идеально подходит для того, чтобы переждать коронавирус.

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гатчина Илья Варламов
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