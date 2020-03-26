Варламов снова раскритиковал Мурино

Варламов снова раскритиковал Мурино
Варламов побывал в Мурино. Фото: https://www.instagram.com/varlamov

Блогер заявил, что город идеально подходит для того, чтобы переждать коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Блогер Илья Варламов сделал обзор в Мурино и поделился роликом на YouTube-канале. Артист съездил в город, чтобы проверить, изменилось ли там что-нибудь. Варламов отметил, что Мурино ему все еще не нравится и что он способен погубить Санкт-Петербург. Урбанист подчеркнул, что там плохо развита инфраструктура, зато людям некуда особо ходить и они предпочитают сидеть дома. Таким образом, Мурино, заявил Варламов, отличное место для того, чтобы переждать коронавирус.

До этого блогер ездил в Шушары – поселок он тоже раскритиковал, так как ему не нравятся многоэтажки и плохое благоустройство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илья Варламов назвал Шушары «маленькой Швейцарий в Петербурге». Он отметил молодой возраст района, в котором высотные дома стоят будто в бескрайнем поле, сохраняя дистанцию.

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