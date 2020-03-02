Илья Варламов назвал Шушары «маленькой Швейцарий в Петербурге»

В ироничной манере блогер сделал обзор на поселок. Варламов отметил, что зачастую далеко не самые лучшие районы берут себе красивые названия, но с Шушарами все наоборот, а сердце известного общественного деятеля было похищено.

Он отметил молодой возраст района, в котором высотные дома стоят будто в бескрайнем поле, сохраняя дистанцию. В сравнение блогер взял европейские маленькие дома, которые вынуждены мучать людей своими маленькими кварталами.

Лужи же Варламов сравнил с умной технологией для людей, которая поливает асфальт, чтобы жители не дышали пылью.

Небольшие заведения с едой, установленные в Шушарах в большом количестве, тоже не могли не восхитить блогера, ведь в новом районе Мюнхена он в свое время даже не мог найти место, где можно погреться и выпить горячий напиток.

Отсутствие тротуаров, вместо которых лежат деревянные доски, Варламов назвал заботой об экологии. Отметил он и развитую транспортную инфраструктуру, состоящую из маршруток.

Про метро же им было иронично сказано, что то, что оно построено на окраине, было придумано не просто так — все для того, чтобы там не было случайных пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Илья Варламов поделился впечатлениями от Мурино и его жителей.