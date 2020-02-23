Блогер Илья Варламов поделился впечатлениями от Мурино и его жителей

Общественный деятель и журналист Илья Варламов поделился в своем Instagram впечатлениями от пребывания в Мурино, который не так давно признали городом.

Урбанист и видеоблогер составил нелицеприятное мнение о населенном пункте еще в прошлые разы своего посещения Мурино. Однако не упустил возможность снова рассказать о визите в «убогий спальник». Варламов иронически назвал Мурино «любимым районом Петербурга».

Журналист также посетовал на плохую инфраструктуру и удивился жителям района, вопрошая, почему кто-то покупает там квартиры. Варламов отметил, что сложно найти место хуже Мурино и посоветовал тем, кто намерен приобрести недвижимость в этом городе «купить мозги».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно видеоблогер высказался и по поводу Шушар. Он, как можно догадаться, остался недоволен благоустройством поселка.