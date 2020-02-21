Варламов высмеял новостройки и дворы в Шушарах

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал инфраструктуру и благоустройство поселка Шушары в Пушкинском районе Петербурга. Его, в том числе, смутили обилие алкомаркетов и грязные улицы.

Пост, посвященный Шушарам, Варламов опубликовал в своем instagram-блоге. В ироничной манере он рассказал о минусах района.

«Вдоль многоэтажек тячет ручей (похоже, это канализация, но это не точно), куда местные выкидывают отходы, прямо как в Индии!», — написал он.

Варламов обратил внимание на множество пивных и алкомаркетов, плохо благоустроенный парк, детские площадки со ржавой арматурой и бетонными блоками, а также грязь вокруг.

На самих новостройках урбанист в этот раз концентироваться не стал. Но не исключено, что отдельный пост домам он посвятит в своем блоге.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что Варламов раскритиковал замену светильников на станции «Площадь Ленина».