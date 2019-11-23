Варламов возмутился заменой светильников на станции «Площадь Ленина»

Российский блогер-урбанист Илья Варламов высказал свое мнение по поводу скандала с заменой исторических светильников на станции «Площадь Ленина» на «новодел из нержавейки».

По мнению Варламова, который прокомментировал ситуацию в своем блоге, такие светильники нашли бы свое место на какой-нибудь новой станции. Блогер отметил, что такое решение можно сравнить с идеей заказа «торшеров из ИКЕИ для Нотр-Дам-де-Пари». Он также считает, что старые светильники можно было просто косметически отремонтировать.

По данным Telegram-канала «Аварийный Петербург», разработкой, изготовлением и установкой светильников занималась ООО «Кандела», которая выиграла конкурс с ГУП «Петербургский метрополитен», получив на эти цели 45 млн рублей.

21 ноября на станции петербургского метрополитена «Площадь Ленина» рабочие приступили к замене исторических медных светильников на более современные, которые петербуржцы сравнили с «вантузами».

Петербургский метрополитен объяснил замену ламп обеспечением безопасности пассажиров, поскольку ранее было слишком много случаев травмирования из-за недостаточного освещения на станции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской подземке рассказали, чем поезда метро отличаются от обычных составов.