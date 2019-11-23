Варламов возмутился заменой светильников на станции «Площадь Ленина»

Варламов возмутился заменой светильников на станции &#171;Площадь Ленина&#187;
Новые светильники на станции "Площадь Ленина". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Российский блогер-урбанист Илья Варламов высказал свое мнение по поводу скандала с заменой исторических светильников на станции «Площадь Ленина» на «новодел из нержавейки».

По мнению Варламова, который прокомментировал ситуацию в своем блоге, такие светильники нашли бы свое место на какой-нибудь новой станции. Блогер отметил, что такое решение можно сравнить с идеей заказа «торшеров из ИКЕИ для Нотр-Дам-де-Пари». Он также считает, что старые светильники можно было просто косметически отремонтировать.

По данным Telegram-канала «Аварийный Петербург», разработкой, изготовлением и установкой светильников занималась ООО «Кандела», которая выиграла конкурс с ГУП «Петербургский метрополитен», получив на эти цели 45 млн рублей.

21 ноября на станции петербургского метрополитена «Площадь Ленина» рабочие приступили к замене исторических медных светильников на более современные, которые петербуржцы сравнили с «вантузами».

Петербургский метрополитен объяснил замену ламп обеспечением безопасности пассажиров, поскольку ранее было слишком много случаев травмирования из-за недостаточного освещения на станции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской подземке рассказали, чем поезда метро отличаются от обычных составов.

Илья Варламов метро новости спб петербургский метрополитен площадь ленина светильники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вера Брежнева перестала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
В Петербурге задержали водителя «Приоры», открывшего огонь из автомата
Дача сгорела в СНТ «Клен» в Ленобласти
Турецкий парламент одобрил введение налога на проживание в отелях
Директор Ротару рассказал о травле певицы из-за концерта в России
Глава старообрядческой церкви рассказал Путину о возвращении старообрядцев ...
«Зенит» победил «Рубин» со счетом 2:1
Авария с автобусом и маршруткой произошла у станции «Проспект ...