В Петербурге за сутки 9 тысяч человек проверили на коронавирус

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 9 тыс. 621 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник, 13 июня.

Под наблюдением медиков остаются 1 тыс. 973 человека. Из них 341 находится в обсерваторе, 1 тыс. 68 отправлены на самоизоляцию, 564 — контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступил 221 вызов. Звонки принимаются по номеру 122.

Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 126 обращений, Городская служба скорой помощи — 57, полиция — 25.

О возвращении из другой страны на территорию России сообщили 55 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в Петербурге превысило 27,5 тыс. человек. Жертвами инфекции стали 1,6 тыс. заболевших.