В Петербурге 291 человек заразился коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 291 случай коронавируса. Всего заразились 27 тыс. 861 человек.

Из них выздоровели 21 тыс. 385 пациентов. Из больниц за сутки выписали 152 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России 13 июля.

С начала пандемии скончались 1 тыс. 626 зараженных. Подтверждены 23 новые смерти.

В России выявлено более 733 тыс. случаев заражения (+ 6 тыс. 537 за сутки), выздоровели свыше 504 тыс. человек (+ 2 тыс. 960), скончались 11 тыс. 439 (+ 104).

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 23,2 млн лабораторных исследований. За последние сутки на коронавирус проверили 261 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский врач Чад Крилич предсказал новую волну коронавирусной инфекции. Он призвал обеспечить людей лекарствами, тест-системами и средствами защиты.