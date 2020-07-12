Миру предсказали третью волну коронавируса

Миру предсказали третью волну коронавируса
Во мнению врача, многое зависит от изобретения вакцины. Фото: Pixabay

Американский врач Чад Крилич выразил мнение, что новая волна коронавируса уже близко.

По его словам, если власти и люди не примут необходимые меры, то число зараженных может увеличиться и дальше, сообщает Deutsche Welle.

При этом привел в пример США, где число заболевших стало расти после того, как в мае начали снимать введенные ограничения. Врач призвал обеспечить людей лекарствами, тест-системами и средствами защиты.

Он считает, что мир ждет еще одна волна коронавируса, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом. По последним данным, в мире заражены коронавирусом более 12 миллионов человек, жертвами инфекции стали более 550 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Геннадий Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма в период сложной эпидемиологической ситуации. По его словам, путешественникам следует выбирать Китай. Первый зампред комитета Госдумы также отметил важность возобновления авиасообщения.

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