От коронавируса в Петербурге скончались еще 23 человека

В Петербурге подтвердили 23 новые смерти от коронавируса. С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 626 заболевших.

Заразились за весь период 27 тыс. 861 человек. Выздоровели свыше 21 тыс. пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в понедельник, 13 июля.

В России зарегистрировали 104 новых летальных случая. В Москве скончались 25 человек, в Петербурге — 23, в Московской области — 7, в Нижегородской и Свердловской областях — по 6, в Новосибирской области — 4, в Тверской, Тульской и Мурманской областях — по 3. В других регионах подтверждено по 1-2 смерти от COVID-19.

За весь период от коронавируса умерло 11 тыс. 439 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обследование на коронавирус за сутки прошли 9 тыс. 621 человек.