В Петербурге на две недели продлили запрет на работу торговых центров

Запрет на работу торгово-развлекательных центров в Петербурге продлили до 26 июля. Ограничения связаны с угрозой распространения коронавируса.

Проведение массовых мероприятий и посещение лесопарковых зон также запрещено, сообщает пресс-служба Смольного.

Как напомнили в Администрации Петербурга, часть ограничений снята 13 июля. С понедельника работу в полном объеме возобновили парикмахерские, салоны красоты и бани. В физкультурно-спортивных организациях разрешили проведение тренировок. Также сняли ограничения в предоставлении социального обслуживания.

«Доступ граждан в учреждения и организации, которые возобновляют работу, разрешается при условии соблюдения требований безопасности», — подчеркнули в Смольном.

Посетителей призывают соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки и обрабатывать руки при входе. В помещениях должна проводится дезинфекция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки выявили 291 случай коронавируса. Всего заразились 27 тыс. 861 человек.