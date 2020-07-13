Китайский лидер рассказал о совместном продвижении в реализации инициативы «Один пояс и один путь»

Си Цзиньпин и руководители других стран, присутствующие на открытии Форума. Фото: Медиакорпорация Китая

Си Цзиньпин и руководители других стран, присутствующие на открытии Форума. Фото: Медиакорпорация Китая

Китай намерен превратить инициативу «Один пояс и один путь» в результат содействия социально-экономическому восстановлению и раскрытия потенциальных возможностей для развития. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, совместные с партнерами усилия будут приложены также для того, чтобы превратить данную инициативу в путь сотрудничества в противостоянии вызовам и защиты здоровья людей.

Китайский лидер напомнил, что 11 июля 2005 года отмечалось 600-летие «семи путешествий мореплавателя Чжэн Хэ, с того года 11 июля был назван Днем мореплавания.

Китайский лидер напомнил, что 11 июля 2005 года отмечалось 600-летие «семи путешествий мореплавателя Чжэн Хэ, с того года 11 июля был назван Днем мореплавания.

Как сообщает Медиакорпорация Китая,Си Цзиньпин отметил, что выдвинутая им интеграционная инициатива реализации «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21-го века» связана с историческим контекстом Великого шелкового пути древности. Он отметил, что инициатива стала важной платформой практического формирования глобального сообщества единой судьбы.