Торговые центры Петербурга решили пожаловаться на Смольный в ФАС

Свои подписи под документом оставили руководители торговых центров «Галерея», «Лето», «Охта Молл», Fort Group, Jensen Group. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1

Свои подписи под документом оставили руководители торговых центров «Галерея», «Лето», «Охта Молл», Fort Group, Jensen Group. Фото: Baltphoto/ Olga Androsova-1

Руководители многих торговых центров в Северной столице решили пожаловаться на правительство города в Федеральную антимонопольную службу. По их мнению, снятие ограничений ставит участников рынка в неравные условия.

Представители бизнеса полагают, что Смольный, снимая ограничения, введенные из-за сложной эпидемиологический ситуации, устанавливает приоритет одних субъектов рынка над другими.

Как сообщает «Коммерсант», письмо к властям города подписали представители Fort Group, Jensen Group, а также торговых комплексов «Галерея», «Лето», «Охта Молл» и другие.

Авторы письма рассчитывают, что власти Петербурга скорректируют запрет на работу торговых центров, а также расположенных в них магазинов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арендаторам ТЦ «Галерея» пошлина встречу и дали скидку. Собственники торгового центра вошли в положение своих арендаторов.