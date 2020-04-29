Арендаторам ТЦ «Галерея» пошлина встречу и дали скидку

Собственники торгового центра вошли в положение своих арендаторов.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает «Мойка78», которой удалось пообщаться с одним из счастливчиков. Управляющий ресторана «Покешная» Иван Ладкин заявил, что заведению удалось получить скидку за аренду. Мужчина отметил, что сумму и процент он назвать не может, так как это коммерческая тайна. Он подчеркнул, что сумма достаточно крупная, поэтому арендаторы очень рады послаблениям в связи с распространением коронавируса. Ладкин отметил, что надеется, что удастся не только пережить пандемию, но и выйти из режима самоизоляции достойно, с новыми силами и грандиозными планами.

Напоминаем, что собственники ТЦ «Галерея» на протяжении месяца думали о представлении скидки. Власти обращались к владельцам торговых центров и просили их пойти на встречу предпринимателям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хулиганы из ТРЦ «Галерея» получили пять суток ареста.