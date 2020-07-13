Жертвами коронавируса в Петербурге стали 10 мужчин и 13 женщин

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 13 июля подтвердили 23 смерти от коронавирусной инфекции. Пациенты скончались в мае-июне 2020 года, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Жертвами коронавируса стали 10 мужчин в возрасте от 51 до 81 года и 13 женщин от 44 до 92 лет. Как уточнили в Смольном, причиной смерти признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

Все пациенты имели хронические заболевания. Умершие страдали от кардиосклероза, сахарного диабета, атеросклероза, гепатита и онкологической болезни. Наличие их осложнило течение основного заболевание.

С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 626 зараженных. Заразился 27 тыс. 861 пациент, выздоровели 21 тыс. 385 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания «Инвитро» выявила антитела к коронавирусной инфекции у 19,8% жителей Петербурга.