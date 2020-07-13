Частная лаборатория обнаружила антитела к коронавирусу почти у 20% петербуржцев

Сотрудники компании «Инвитро» выявили антитела к коронавирусной инфекции у 19,8% жителей Петербурга, сдавших анализ.

Участниками исследования стали более 43 тыс. горожан. Как сообщила пресс-служба компании, антитела к Covid-19 обнаружили у 58% женщин и 42% мужчин.

Иммунитет к инфекции был выявлен у 57,3% женщин и 42,7% мужчин. Антитела к SARS-CoV-2 нашли у 61% горожан от 18 до 45 лет. А вот среди людей старше 60 лет им обладают только 4%.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кто точно не подхватит коронавирус. Врач-иммунолог назвал три категории людей, которых новый вирус обойдет стороной.