В открывшейся IKEA выстроилась огромная очередь

В открывшейся IKEA выстроилась огромная очередь
Очередь в IKEA. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге после карантина открылись магазины IKEA. В торговых центрах образовались очереди. Ждать, по словам очевидцев, приходится до двух часов.

Магазины работают с ограничениями. В торговые залы пускают по 50 человек. Посетители выстроились перед входом, очередь протянулась до самого эскалатора.

«Ура, IKEA открылась, впускают по 50 человек! Очередь на час два», — рассказал один из покупателей в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Перед входом в магазин посетителям мерят температуру. Вход в торговые залы разрешен только в масках и перчатках.

Отдел уценённых товаров в IKEA Дыбенко временно закрыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работу торгово-развлекательных центров в Петербурге ограничили до 26 июля. Решение вызвало недовольство представителей бизнеса. Владельцы ТЦ обратились с жалобой на власти Петербурга в Федеральную антимонопольную службу.

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