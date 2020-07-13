ФСБ предотвратила теракты в школах и больницах Ростовской области

ФСБ обезвредила группу сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Задержанные планировали теракты в школах и больницах Ростовской области.

В состав ячейки входили шесть человек. По данным ФСБ, они готовили нападения на сотрудников полиции и намеревались совершить теракты в медицинских и учебных заведениях.

В ходе задержания главарь группы открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам ФСБ. После чего привел в действие самодельное взрывное устройство. Никто из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не пострадал. Сам же главарь получил ранения, несовместимые с жизнью.

«В рамках дальнейших неотложных оперативно-­разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена.