Теплосети Кировского района проверят на прочность

Теплосети Кировского района проверят на прочность
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе 14 июля. Тепловые сети проверят на плотность и прочность.

«Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C», — сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Работы охватят теплосети, проходящие по улицам Зайцева, Зины Портновой, Краснопутиловской, Кронштадтской, Маринеско, Новостроек, Подводника Кузьмина, проспектам Ветеранов, Маршала Жукова, Трамвайному, Стачек и Дороге на Турухтанные острова.

Испытания проводят для того, чтобы подготовить тепловые сети к новому отопительному сезону. В ходе проверок выявляют неблагоприятные зоны и ненадежные участки, а также планируют программу капитального ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском и Выборгском районах провели гидравлические испытания тепловых сетей.

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