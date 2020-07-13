В 34 населенных пунктах Ленобласти выявили коронавирус

В Ленобласти коронавирусом заразились 5 тыс. 84 человека. Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ленобласти

В Ленобласти коронавирусом заразились 5 тыс. 84 человека. Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ленобласти

В Ленинградской области подтвердили 47 новых случаев коронавируса. Зараженных выявили в 34 населенных пунктах.

Случаи коронавируса зарегистрированы в Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволжском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах.

Так, во Всеволожске заразились 4 человека, в Сясьстрое — 3, в Волосово, Гатчине, Больших Колпанах, Большом Сергелево, Кингисеппе, Пикколово, Сланцах и Шугозеро — по 2. В других населенных пунктах Ленобласти подтверждено по 1 летальному случаю.

Всего в регионе заболели 5 тыс. 84 человека. Выздоровели 3 тыс. 866 пациентов, скончались 39 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.