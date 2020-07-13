В Петербурге у 33 новорожденных обнаружили коронавирус

В Петербурге зарегистрировали 33 COVID-положительных новорожденных.

Главврач родильного дома №18 Галина Гриненко рассказала, что у двоих зараженных младенцев заболевание протекает в тяжелой форме, но пока неясно, является ли причиной коронавирус или недоношенность новорожденных, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, число зараженных выросло до 27861. При этом 1626 человек скончались, выздоровели 21385 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.