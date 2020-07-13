Стало известно, кто рассудит матч «Зенита» с «Оренбургом»

Матч между петербургским «Зенитом» и «Оренбургом» рассудит бригада во главе с Виталием Мешковым. Об этом сообщается на странице в Twitter сине-бело-голубых.

«Матч «Зенит — Оренбург» обслужит бригада Виталия Мешкова», — говорится в сообщении.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 15 июля на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по петербургскому времени.

В прошлом матче «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом».

Напомним, 5 июля «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Краснодар» со счетом 4:2. Команда завоевала главный трофей страны семь раз в своей истории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что матч между «Зенитом» и «Ахматом» завершился со счетом 1:1. Команды встретились 11 июля на «Ахмат Арене» в Грозном в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.