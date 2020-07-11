«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»

Матч между "Ахматом" и "Зенитом" завершился вничью. Фото: ФК "Зенит"

Матч между "Ахматом" и "Зенитом" завершился вничью. Фото: ФК "Зенит"

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» завершился со счетом 1:1. Команды встретились 11 июля на «Ахмат Арене» в Грозном в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

Счет открыл полузащитник «Ахмата» Олег Иванов на шестой минуте. После ошибки петербургского голкипера Андрей Лунева он получил пас от Фелипе Визеу и забил гол.

Преимущество хозяева удерживали до 22-й минуты. В «Зените» голом отметился Себастьян Дриусси. Петербургский форвард после точного навеса Дугласа Сантоса перехватил мяч и отправил его в ворота соперников.

Равным счет оставался до конца первого периода. Выйти вперед после перерыва ни одной из команд не удалось. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Закончить матч у сине-бело-голубых из-за травм не смогли вратарь Андрей Лунев и защитник Дуглас Сантос.

Для «Зенита» матч не имеет турнирного значения. Команда досрочно одержала победу в чемпионате и получила главный трофей. Игру в Грозном пропустили Артем Дзюба, Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий.

Следующий матч «Зенит» проведет 15 июля. Подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом» на родном поле.