«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом»

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» завершился со счетом 1:1. Команды встретились 11 июля на «Ахмат Арене» в Грозном в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.
Счет открыл полузащитник «Ахмата» Олег Иванов на шестой минуте. После ошибки петербургского голкипера Андрей Лунева он получил пас от Фелипе Визеу и забил гол.
Преимущество хозяева удерживали до 22-й минуты. В «Зените» голом отметился Себастьян Дриусси. Петербургский форвард после точного навеса Дугласа Сантоса перехватил мяч и отправил его в ворота соперников.
Равным счет оставался до конца первого периода. Выйти вперед после перерыва ни одной из команд не удалось. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Закончить матч у сине-бело-голубых из-за травм не смогли вратарь Андрей Лунев и защитник Дуглас Сантос.
Для «Зенита» матч не имеет турнирного значения. Команда досрочно одержала победу в чемпионате и получила главный трофей. Игру в Грозном пропустили Артем Дзюба, Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий.
Следующий матч «Зенит» проведет 15 июля. Подопечные Сергея Семака встретятся с «Оренбургом» на родном поле.