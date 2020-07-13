Жителей Петербурга предупредили о грозе

Жителей Петербурга предупредили о грозе
Гроза. Фото: unsplash

Вечером в понедельник, 13 июля в Петербурге ожидается гроза. Об этом предупредили в МЧС РФ по городу.

Петербуржцам в связи с погодной ситуацией рекомендуется закрыть все окна и двери. Во время грозы лучше не звонить по телефону, выключить радио и телевизор.

Водителям советуют не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Пешеходам лучше подальше держаться от рекламных щитов и шатких строений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43.

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