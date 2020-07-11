Из-за штормового метра в Петербурге частично закрыли дамбу

Из-за штормового метра в Петербурге частично закрыли дамбу
В Петербурге частично закрыли дамбу. Фото: Дирекция КЗС

Порывы юго-западного ветра в Петербурге разогнались до 24 м/с. Для обеспечения безопасности было принято решение о частичном закрытии комплекса защитных сооружений.

«Судопропускное сооружение С-1 перекрываться не будет», — сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Из-за ветра уровень воды в Неве поднялся до 112 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета на 21:43. За час уровень воды повысился на пять сантиметров. Пик подъема, как ранее предупредили спасатели, придется на полночь.

В Петербурге также закрыли парки, сады и скверы. Доступ ограничили в Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и на другие зеленые территории. Решение принято из-за угрозы падения деревьев. Несмотря на это, избежать травм не удалось. Из-за ветра в Петербурге пострадали два человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветреная погода задержится в Петербурге до конца выходных.

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