В многоквартирном доме Гатчинского района загорелась газовая труба

В многоквартирном доме Гатчинского района загорелась газовая труба
Пожар. Фото: pixabay

Вечером 13 июля в Гатчинском районе произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, огонь охватил газовую трубку в многоквартирном доме. Спасателями понадобился час, чтобы справиться с огнем.

Сообщение о пожаре поступило в 19:42 мск. В 20:38 пожар был ликвидирован.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Петроградской стороне Северной столицы произошло перекрытие дорожного движения. Причиной таких мер стал крупный пожар.

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