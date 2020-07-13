В многоквартирном доме Гатчинского района загорелась газовая труба

Вечером 13 июля в Гатчинском районе произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, огонь охватил газовую трубку в многоквартирном доме. Спасателями понадобился час, чтобы справиться с огнем.

Сообщение о пожаре поступило в 19:42 мск. В 20:38 пожар был ликвидирован.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Петроградской стороне Северной столицы произошло перекрытие дорожного движения. Причиной таких мер стал крупный пожар.