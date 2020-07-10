Большую Пушкарскую перекрыли из-за крупного пожара в доходном доме Басевича

На Петроградской стороне Северной столицы произошло перекрытие дорожного движения. Причиной таких мер стал крупный пожар.

Сегодня, 10 июля, загорелся аварийный доходный дом Басевича, расположенный на Большой Пушкарской улице. Кадрами горящего здания поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей, встали переулок Нестерова и Большая Пушкарская улица. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», перекрытие автомобильного движения на Большой Пушкарской улице действительно произошло. Из-за пожара затруднено движение в переулке Нестерова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожару в доме на Большой Пушкарской улице присвоили ранг №1.