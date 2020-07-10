Большую Пушкарскую перекрыли из-за крупного пожара в доходном доме Басевича

Большую Пушкарскую перекрыли из-за крупного пожара в доходном доме Басевича
Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Петроградской стороне Северной столицы произошло перекрытие дорожного движения. Причиной таких мер стал крупный пожар.

Сегодня, 10 июля, загорелся аварийный доходный дом Басевича, расположенный на Большой Пушкарской улице. Кадрами горящего здания поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Движение в районе пожара затруднено. Фото: yandex.ru/maps

По словам пользователей, встали переулок Нестерова и Большая Пушкарская улица. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», перекрытие автомобильного движения на Большой Пушкарской улице действительно произошло. Из-за пожара затруднено движение в переулке Нестерова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожару в доме на Большой Пушкарской улице присвоили ранг №1.

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