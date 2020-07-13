Майами превратился в «новый Ухань»

Эксперт по инфекционным заболеваниям Лиллиан Аббо заявила, что американский город Майами во Флориде стал новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

«То, что мы наблюдали в Ухане пять месяцев назад, мы наблюдаем сейчас здесь», — отметила она, сообщает Mediaite.

Во Флориде зафиксировано 282 435 случаев заражения коронавирусом, из них 24% — в округе Майами-Дейд.

США лидирует по числу выявленных случаев COVID-19. По последним данным, в стране насчитывается более 3 млн случаев заражения.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.