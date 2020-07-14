Клуб НХЛ «Питтсбург» отправил девять хоккеистов на карантин

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» отправил девять игроков на карантин из-за возможного заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира.

Известно, что девять хоккеистов контактировали с человеком, который общался с зараженным коронавирусной инфекцией. Имена игроков не называются.

Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за коронавируса. Плей-офф стартует 1 августа.

США лидирует по числу выявленных случаев COVID-19. По последним данным, в стране насчитывается более 3 миллионов случаев заражения.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.