В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 37 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в столице России с начала пандемии коронавируса умерли 4205 человек. В последние дни отмечается снижение уровня смертности от COVID-19.

По последним данным, в России сейчас 733 699 зараженных коронавирусом, выздоровели 504 021 пациентов, умерли 11 439 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, может поступить в гражданский оборот 12-14 августа.