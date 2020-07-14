Игрок «Зенита» оказался в рейтинге лучших нападающих «Барселоны» в XXI веке

Малком занял 24 место – он принял участие в 24 матчах, в рамках которых забил четыре гола.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Рейтинг составил британский портал Give me Sport. Бразильский нападающий «Зенита» Малком оказался в рейтинге лучших нападающих Барселоны за последние 20 лет. Футболист играл за клуб в сезоне-2018/19 и успел принять участие в 24 матчах, в рамках которых забил четыре гола. Это позволило ему занять 24 место. В материале говорится, что Малком «всегда чувствовал себя запасной деталью в механизме Эрнесто Вальверде».

Напоминаем, что в «Зенит» игрок перешел летом 2019 года, его трансфер обошелся в 40 миллионов евро. Он практически сразу получил серьезную травму и в результате ему пришлось восстанавливаться около полугода. Малкво вышел на поле за «сине-бело-голубых» только 12 раз и забил четыре мяча.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ловрен может не перейти в «Зенит» из «Ливерпуля».