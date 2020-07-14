Ловрен может не перейти в «Зенит» из «Ливерпуля»

Клуб продлил контракт с футболистом, уверяют источники.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает Goal.com. Английский «Ливерпуль» якобы продлил контракт с Деяном Ловреном. До этого СМИ писали, что «Зенит» активно интересуется игроком и мечтает его заполучить в качестве свободного агента. Также контракт с Ловреном хотел клуб «Рома». Пока что официальных данных по этому вопросу нет – «сине-бело-голубые» подчеркивали, что в связи с непростой финансовой ситуацией вряд ли удастся привезти кого-то в Санкт-Петербург.

Напоминаем, что в текущем сезоне Ловрен принял участие в 15 матчах, в рамках которых забил один гол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» может предложить двухлетний контракт Кокорину. Ранее форвард говорил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».