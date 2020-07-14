В центре Петербурга в пандемию закрылись 300 предприятий сферы услуг

Более 300 предприятий сферы услуг, работающих в центре Петербурга, не пережили пандемию коронавируса. За время карантина закрылись общепиты, магазины, гостиницы, тату-салоны и парикмахерские.

Согласно сервису «2ГИС», в центре Петербурга по состоянию на 1 марта действовали 2,6 тыс. предприятий. Из них 321 закрылись до начала июля, пишет РБК.

Самые большие потери понесла сфера общественного предприятия. Пандемию не пережили 76 кафе, 29 баров, 21 бистро, 13 ресторанов, 5пиццерий и пекарен. В сфере розничной торговли закрылись магазины обуви, женской одежды, продовольственных товаров, алкоголя, детских игрушек и кондитерских изделий.

Помимо этого, работу прекратили 32 парикмахерские, 20 гостиниц, 6 тату-салонов, 2 барбершопа и 2 фитнес-клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверть торговых центров России может закрыться до осени.