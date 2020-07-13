Четверти торговых центров России предрекли закрытие

Четверть торговых центров в России может закрыться до осени. Такой прогноз делает Российский совет торговых центров (РСТЦ).

Закрытие торговым центрам грозит, если правительство РФ не перенесет сроки уплаты налогов за 2020 год на 2021 год. По подсчетам РСТЦ, общий налог торговых центров на имущество составит 24 млрд рублей, на добавленную стоимость — 52 млрд, налог на прибыль — 15 млрд, единый социальный налог — 4 млрд.

«Отрасль в целом не имеет этих денег и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются», — сообщается в релизе Российского совета торговых центров.

Как подчеркнул управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, доходов у торговых центров почти нет, а продажи еще не восстановились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководители торговых центров Петербурга направили жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Они призывают снять ограничения на работу ТЦ.