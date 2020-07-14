В Новой Ладоге пройдет фестиваль «Корюшка идет!»

С 28 по 30 августа в городе Новая Ладога в Ленинградской области состоится традиционный фестиваль «Корюшка идет!». В этом году мероприятие приурочено к празднованию Дня Новой Ладоги.

Фестиваль пройдет одновременно с историческим театрализованным праздником «Алтарь Отечества». Гостей ждет обширная культурная программа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

28 августа на дискуссионных площадках фестиваля обсудят направления развития туризма и рыболовства с точки зрения экономики.

Основные кулинарные и развлекательные мероприятия пройдут в «Рыбный день» — 29 августа. Завершится он концертом и фейерверком.

В заключительный день для гостей фестиваля откроют рыбную ярмарку. Главное блюдо дня — корюшка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 19 по 23 августа в Выборге пройдет военно-исторический фестиваль «Средневековые дни».