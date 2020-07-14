В Петербурге проведение матча «Зенит» — «Оренбург» ограничит движение транспорта

Речь идет о участках дорог, находящихся вблизи «Газпром арены».

Завтра, 15 июля, в 20:30, в рамках 29 тура чемпионата Российской Премьер-Лиги, состоится игра между «Зенитом» и «Оренбургом». В связи с этим, автомобилистов предупреждают об ограничениях, которые будут введены в определенные промежутки времени. К примеру, с 17:30 до 23:30 проехать не получится по Крестовскому проспекту за пересечением с улицей Рюхина по направлению к Южной дороге. Помимо этого, парковка рядом со стадионом также будет невозможна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Полный список ограничений можно найти на сайте данного ведомства.

Стоит отметит, что «Зенит» этот чемпионат уже досрочно выиграл. На первом месте петербургская команда в настоящее время находится с 66 очками. Что касается «Оренбурга», то команда занимает 16 место в таблице турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игрок «Зенита» оказался в рейтинге лучших нападающих «Барселоны» в XXI веке.