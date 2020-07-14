Музыкальный стриминговый сервис Spotify пришел в Россию

Музыкальный стриминговый сервис Spotify пришел в Россию
Spotify решил покорить рынок России. Фото: Pixabay

Запуск анонсирован на 15 июля.

Скачать приложение уже могут пользователи как iOS, так и Android. В AppStore и Google Play, соответственно.

Начало работы популярного сервиса ждали многие любители музыки из России. Уже известны цены на подписку. За обычную подписку на одного человека необходимо будет заплатить 169 рублей, для студентов доступна приятная цена в 85 рублей. Оформить подписку можно и на двоих — цена составит 219 рублей. Семейным музыкальным фанатам тоже доступен приятный бонус — подписка Spotify Premium (до 6 человек). Помимо этого, слушать музыку получится и бесплатно, но в случае готовности наблюдать рекламу. Об этом сообщают РИА-новости.

Сервис подготовился к выходу в России и учел интересы местных жителей — слушатели смогут получать рекомендации, связанные с отечественной музыкой, а также иметь доступ к различным плейлистам, как с русской, так и с зарубежной музыкой. Благодаря взаимодействию с Instagram, пользователи сервиса смогут делиться любимыми композициями в Stories социальной сети Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Spotify летом выходит на российский рынок. Изначально, запуск планировался еще в прошлом году.

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Spotify запуск музыкальный сервис


 

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