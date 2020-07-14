Россия и Белоруссия готовятся к возобновлению транспортного сообщения

Россия и Белоруссия готовятся к возобновлению транспортного сообщения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято уже в ближайшие сутки.

Сегодня, 14 июля, состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. В ходе переговоров поднимались различные темы, в том числе и возобновление транспортного сообщения между странами.

Головченко рассказал, что официальных сроков российская сторона пока назвать не может, так как для этого необходимо более тщательно изучить эпидемиологическую ситуацию. Поэтому белорусской стороне придется подождать решения. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, ранее велись разговоры о том, что границы откроются летом, а позднее, что это произойдет в конце июля или в начале августа.

Однако, решения будут приниматься руководителями обоих стран после обсуждения с представителями ведомств, отвечающих за контроль эпидемиологической ситуации.

Россия закрыла границы с Белоруссией еще 16 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко заявил, что Белоруссия — последний союзник России.

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