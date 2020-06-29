Лукашенко заявил, что Белоруссия — последний союзник России

Лукашенко заявил, что Белоруссия &#8212; последний союзник России
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал страну последним союзником и единственным окном в Европу для России. Он уверен, Москва «в страшном сне» не может представить потерю отношений с Минском.

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. И я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять», — сказал он в ходе встречи с представителями Минской области в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, происходит процесс выдавливания России с маржинальных рынков Евросоюза и Украина. На фоне этого Белоруссия все еще остается второй после Германии страной по объему закупок российской нефти.

Президент Белоруссии уверен, что Москва не хочет терять Минск как союзника в экономическом и особенно политическом плане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал проблемы между Минском и Москвой решаемыми.

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