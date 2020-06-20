Лукашенко убежден, что в отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону и готовятся к личной встрече. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону и готовятся к личной встрече. Фото: kremlin.ru

Он добавил, что проблемы есть всегда, но в целом все хорошо.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем пишет БЕЛТА. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прокомментировал слухи о своих взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что многие считают, будто у них «что-то искрит». Лукашенко уверяет, что такое мнение ошибочное, хотя проблемы действительно есть. Глава Беларуси рассчитывает, что каждую можно будет решить. Лукашенко также заверил, что разговор с Путиным, состоявшийся по телефону 19 июня, был добрым и открытым.

Напоминаем, что уже 24 июня состоится личная встреча глав двух государств. Лукашенко примет участие в параде Победы вместе со своими сыновьями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге состоится генеральная репетиция парада Победы. В городе активно готовятся к торжественному мероприятию.