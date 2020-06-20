В Петербурге состоится генеральная репетиция парада Победы

В городе активно готовятся к торжественному мероприятию.

Этим утром, 20 июня, в 10 часов утра на Дворцовой площади начнется генеральная репетиция парада Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО. В мероприятии примут участие более 4,5 тысяч военнослужащих, а также более ста единиц военной техники – в том числе легендарные танки, бронетранспортеры и зенитные ракетные установки. Также для граждан готовят авиашоу, можно будет увидеть 30 самолетов.

Напоминаем, что парад запланирован на 24 июня – его пришлось перенести в связи с пандемией коронавируса. Все военнослужащие должны будут соблюдать дистанцию и надеть средства индивидуальной защиты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Параде Победы в Петербурге примут участие 200 ветеранов: все должны быть в масках и перчатках. Трибуны рассчитаны на 1 450 человек, однако ввиду эпидемиологической ситуации будут приглашены только 720 человек.