Кристина Асмус заявила о своем желании побриться налысо

Кристина Асмус заявила о своем желании побриться налысо
Асмус уже 32 года. Фото: @asmuskristina

Мысль о радикальной смене имиджа совсем не страшит актрису.

В последнее время девушка часто попадает в заголовки СМИ. Чего стоят только многочисленные слухи о предстоящем разводе с юмористом Гариком Харламовым. Ранее же активно обсуждался фильм «Текст», в котором Кристина Асмус показала, что не способна на многое ради съемок в кино.

Примечательно, что и лишиться волос актриса готова ради хорошей роли. Асмус отметила, что, если ей поступит стоящее предложение, то она посетит парикмахера на следующий же день. Девушка заверила поклонников, что мечтает побриться налысо, но просто так ей это делать жалко. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Многие фанаты оказались удивлены такому откровению, но поддержали Асмус. Ведь с такой внешность пойдет даже и такой образ. Однако, нашлись и комментаторы, которые принялись отговаривать актрису от такого поступка. В любом случае, выбор за девушкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус рассказала, почему не умывается водой и не трогает лицо руками.

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