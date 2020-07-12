«Как сложно все»: Асмус рассказала, почему не умывается водой и не трогает лицо руками

Кристина Асмус до сих пор с содроганием вспоминает случай 10-летней давности. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус до сих пор с содроганием вспоминает случай 10-летней давности. Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус поделилась секретами красоты со своим подписчиками после нашумевшего поста о том, что она не ходит к косметологу и не умывается. Одни позавидовали генетике актрисы, другие просто не поверили ей.

Советами и рекомендациями звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что уже больше десяти лет не пользуется косметикой и даже не умывает лицо водой. Кроме того, артистка никогда не пользовалась услугами аппаратной косметологии и специалистов в области красоты.

«Не колола, не резала, не уменьшала, не надувала, не отщипывала», — написала Асмус.

По словам актрисы, лицом она не прикасается ни к каким поверхностям и запрещает касаться своего лица визажистам. Телефон она также обрабатывает антисептиком, как и солнечные очки перед каждым надеванием.

«Как сложно все», — написала подписчица.

Актриса рассказала, что виной такому тщательному уходу был печальный опыт, когда одна из визажисток на съемке занесла ей на кожу «заразу». Она добавила, что ее лицо было изуродовано гнойными волдырями. Из-за этого артистке перестали предлагать работу и участие в съемках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харламов резко похудел на фоне развода с Асмус.