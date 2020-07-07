Харламов резко похудел на фоне развода с Асмус

Харламов резко похудел на фоне развода с Асмус
Гарик Харламов удивил поклонников своей худобой. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Гарик Харламов опубликовал фотографию в полный рост со своей дочерью Анастасией. Поклонников напугала худоба шоумена.

Снимок юморист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Харламов позировал в черных шортах и футболке.

«Фотку на обложку модного журнала… ну или в газету, или кроссворды», — написал Харламов.

В комментариях к записи многие пользователи отметили, что новый образ артиста для них непривычен. Поклонники предположили, что снижение веса вызвано стрессом на фоне расставания с актрисой Кристиной Асмус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной развода Гарика Харламова и Кристины Асмус стали пагубные привычки юмориста. Так считают знакомые супругов. По их словам, шоумен часто ревновал жену к карьере и проявлял себя домостроевцем.

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