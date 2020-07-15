Диетологи назвали продукты, помогающие от укачивания в транспорте

Диетологи напомнили, что людям, которых укачивает в транспорте, не рекомендуется есть в дороге жирную пищу.

Специалисты из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа отметили, что люди, которые с трудом переносят дальние поездки, не стоит читать, смотреть фильмы, играть в телефоне.

В интервью изданию La Vanguardia они подчеркнули, что хорошим вариантом для путешествий являются блюда из риса. Стоит выбирать коричневый рис, готовить его как можно проще и без большого количества воды.

Из легких закусок следует есть яблоки и арахис. Они подчеркнули, что яблоко следует употреблять очищенным и тертым. По словам диетологов, «классическим» средством от головокружений является имбирь. Еще одним продуктом, помогающим при укачивании, является свежий несоленый сыр.

Кроме того, людям, кто страдает от укачивания, рекомендуется путешествовать ночью — так организм испытывает меньший стресс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что можно есть на ночь и не толстеть. Об этом рассказала диетолог.